x
23 февраля 2026
|
последняя новость: 21:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
23 февраля 2026
|
23 февраля 2026
|
последняя новость: 21:56
23 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

38-летний Роб Йоттен стал первым открытым геем, возглавившим правительство Нидерландов

Нидерланды
время публикации: 23 февраля 2026 г., 20:49 | последнее обновление: 23 февраля 2026 г., 20:56
38-летний Роб Йоттен стал первым открытым геем, возглавившим правительство Нидерландов
AP Photo/Peter Dejong

Король Нидерландов Виллем-Александр официально возложил на 38-летнего лидера либеральной партии "Демократы 66" Роба Йеттена обязанности главы правительства. Йеттен – самый молодой премьер-министр в истории королевства и первый открытый гей на этом посту.

Помимо занявших первое место на октябрьских выборах "Демократов 66", в коалицию вошли Народная партия за свободу и демократию и Христианско-демократический альянс. Это коалиция меньшинства, располагающая 66 мандатами в парламенте, состоящем из 150 депутатов.

Согласно коалиционному соглашению, правительство продолжит поддерживать Украину и выполнит целевые показатели NATO по расходам на оборону. Оно будет бороться против нелегальной миграции и сократит социальные пособия.

Напомним, что выборы были инициированы лидером право-популистской "Партии свободы" Гертом Вилдерсом, вышедшим из коалиции. В новое правительство его партия, получившая 26 мандатов - столько же, сколько "Демократы 66", не вошла. Вилдерс уже заявил, что будет голосовать против всех правительственных инициатив.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 октября 2025

На выборах в Нидерландах лидирует партия "Демократы 66"