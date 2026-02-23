38-летний Роб Йоттен стал первым открытым геем, возглавившим правительство Нидерландов

Король Нидерландов Виллем-Александр официально возложил на 38-летнего лидера либеральной партии "Демократы 66" Роба Йеттена обязанности главы правительства. Йеттен – самый молодой премьер-министр в истории королевства и первый открытый гей на этом посту.

Помимо занявших первое место на октябрьских выборах "Демократов 66", в коалицию вошли Народная партия за свободу и демократию и Христианско-демократический альянс. Это коалиция меньшинства, располагающая 66 мандатами в парламенте, состоящем из 150 депутатов.

Согласно коалиционному соглашению, правительство продолжит поддерживать Украину и выполнит целевые показатели NATO по расходам на оборону. Оно будет бороться против нелегальной миграции и сократит социальные пособия.

Напомним, что выборы были инициированы лидером право-популистской "Партии свободы" Гертом Вилдерсом, вышедшим из коалиции. В новое правительство его партия, получившая 26 мандатов - столько же, сколько "Демократы 66", не вошла. Вилдерс уже заявил, что будет голосовать против всех правительственных инициатив.