23 февраля 2026
Израиль

"Кан-11": ХАМАС продолжает вооружаться под носом ЦАХАЛа, отправляя контрабанду морем

Контрабанда
Газа
Египет
время публикации: 23 февраля 2026 г., 20:31 | последнее обновление: 23 февраля 2026 г., 20:44
Ali Hassan/Flash90

Корреспондент телеканала "Кан-11" Элиор Леви утверждает, что ХАМАС продолжает вооружаться, несмотря на присутствие в секторе Газы израильских военных.

Вместо туннелей и грузовиков для контрабанды оружия и его компонентов используется морское течение. Для отправки контрабандных грузов с Синайского полуострова используются специальные контейнеры или бочки, которые при погружении в море находятся ниже поверхности воды, но при этом не тонут.

По информации телеканала, контрабандный товар спускается в море примерно в восьми километрах от города Шейх-Зувейд на Северном Синае. Со скоростью примерно два морских узла контейнеры достигают побережья Дир аль-Балаха или Хан-Юниса за 10-14 часов. Одновременно с этим контрабандисты отвлекают внимание ЦАХАЛа с помощью дронов.

По данным "Кан-11", таким образом в Газу доставляются компоненты для ракетной программы ХАМАСа, в том числе гидроксильный полибутадиен – важный компонент твердого ракетного топлива, который позволяет значительно увеличить дальность ракет.

Израиль
