В больнице "Шаарей Цедек" костатировали смерть младенца, подавившегося бубликом
время публикации: 23 февраля 2026 г., 19:05 | последнее обновление: 23 февраля 2026 г., 19:13
Врачам в иерусалимской больнице "Шаарей Цедек" не удалось спасти девятимесячную малышку, которую доставили из Бейт-Шемеша после того, как она подавилась бубликом во время еды.
Ребенка удалось реанимировать еще дома, ее отвезли в больницу в тяжелом состоянии. В больнице сумели извлечь из ее дыхательных путей инородное тело, но несмотря на длительные усилия медперсонала, малышка скончалась.
