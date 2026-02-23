В больнице "Шаарей Цедек" костатировали смерть младенца, подавившегося бубликом

Врачам в иерусалимской больнице "Шаарей Цедек" не удалось спасти девятимесячную малышку, которую доставили из Бейт-Шемеша после того, как она подавилась бубликом во время еды.

Ребенка удалось реанимировать еще дома, ее отвезли в больницу в тяжелом состоянии. В больнице сумели извлечь из ее дыхательных путей инородное тело, но несмотря на длительные усилия медперсонала, малышка скончалась.