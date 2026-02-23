x
Здоровье

Минздрав заплатит ультраортодксальным функционерам за каждого младенца, вакцинированного от кори

Харедим
Вакцины
Минздрав
Корь
время публикации: 23 февраля 2026 г., 20:29 | последнее обновление: 23 февраля 2026 г., 20:31
Минздрав заплатит ультраортодксальным функционерам за каждого младенца, вакцинированного от кори
Chaim Goldberg/Flash90

В рамках борьбы с эпидемией кори в ультраортодоксальных общинах Израиля министерство здравоохранения инициировало пилотный проект по финансовому стимулированию вакцинации младенцев.

По данным министерства, в закрытых ультраортодоксальных общинах, особенно в районе Бейт-Шемеша, отказ от прививок не всегда обусловлен классической антипрививочной идеологией. Разрыв нередко объясняется проблемами доступности, изолированностью и полным отсутствием контакта со СМИ и институциональными кампаниями министерства.

В рамках проекта "Берегите себя" миндрав заключит договор с муниципалитетом Бейт-Шемеша, который, в свою очередь задействует "координаторов общественных связей" – ультраортодоксальных функционеров (так называемых "махеров"), хорошо знакомых с местными реалиями и пользующихся доверием замкнутых семей.

Вместо общих просветительских бюджетов модель предусматривает вознаграждение за достижение результатов: за каждого фактически привитого ребенка государство выплатит через муниципалитет Бейт-Шемеша таким функционерам "комиссию" в размере 50 шекелей.

Цель пилотного проекта – обеспечить вакцинацию около 2000 детей в ближайшее время. На это выделены 125 тысяч шекелей, из которых 100 тысяч – на оплату "комиссии" за вакцинированных детей и 25 тысяч шекелей – на организационные расходы.

Если пилотный проект в Бейт-Шемеше докажет свою эффективность, модель финансового стимулирования может быть распространена на другие очаги по всей стране.

Напомним, что с апреля 2025 года в Израиле от кори умерли 14 непривитых младенцев и малолетних детей. Десяткам детей потребовалась длительная госпитализация.

