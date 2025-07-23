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Израиль

Задержан террорист, организовавший взрывы в автобусах в Гуш-Дане

Бат-Ям
Иудея и Самария
Террористы
ЦАХАЛ
ШАБАК
время публикации: 23 июля 2025 г., 22:25 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 22:29
Задержан террорист, организовавший взрывы в автобусах в Гуш-Дане
Пресс-служба полиции Израиля
После взрывов в автобусах в Гуш-Дане
Chaim Goldberg/Flash90

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили о задержании в Шхеме террориста, организовавшего 20 февраля взрывы в трех автобусах в Бат-Яме и Холоне. К его задержанию привела "производственная авария" при работе с взрывными устройствами, в результате которой он получил увечья.

Террорист Абад аль-Карим Снубар был арестован в среду, 23 июля, спустя пять месяцев после попытки терактов в Гуш-Дане. Его аресту предшествовал взрыв в Шхеме, ставший, по всей видимости, результатом работы боевика с взрывными устройствами. Несмотря на травмы рук и лица, он скрылся.

Масштабная операция, в которой участвовали силы ЦАХАЛа, ШАБАКа и пограничной полиции, продолжалась более 18 часов. Рядом со зданием, в котором произошел взрыв, были обнаружены несколько взрывных устройств, готовых к применению. Они были уничтожены.

Еще в конце марта израильские СМИ сообщали, что ШАБАК установил личность организатора взрывов и продолжает его розыск.

Вечером 20 февраля взрывы произошли в нескольких автобусах, находившихся на стоянках в Бат-Яме и Холоне. Кроме того, в двух других автобусах были обнаружены невзорвавшиеся устройства. На одном из них, найденном в Холоне, была надпись на арабском языке: "Месть за Туль-Карем". В результате взрывов никто не пострадал.

Израиль
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