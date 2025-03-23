Пожар в двухэтажном доме в Хайфе, пожилая женщина в критическом состоянии

В двухэтажном доме на улице Нордау в Хайфе начался пожар. По сообщению пожарно-спасательной службы, на месте происшествия работают несколько пожарных расчетов. По всей видимости, люди отрезаны огнем.

"Маген Давид Адом" сообщает о, по меньшей мере, одном пострадавшем в критическом состоянии: речь идет о женщине в возрасте около 65 лет. Представители МАДА сообщают, что они получили от пожарных сообщение, что в квартире обнаружена женщина без сознания в результате отравления продуктами горения. Пострадавшую эвакуировали со второго этажа здания на крышу первого этажа, женщина не дышала, у нее не было пульса.

Парамедики поднялись на крышу здания с медицинским оборудованием, и им удалось после долгих минут реанимационных мероприятий вновь запустить сердце пострадавшей. Продолжая реанимацию, ее эвакуировали в больницу.

В больницу РАМБАМ отправлен еще один пострадавший с легкими травмами.