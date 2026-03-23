Сети 2-го и 3-го поколения не передают предупреждения о ракетных обстрелах

В 2021 году было принято решение, согласно которому сети сотовой связи 2-го и 3-го поколения должны быть свернуты 1 января 2026 года как из-за дороговизны обслуживания, так и из-за того, что они занимают частоты, необходимые для сетей 5-го поколения и других нужд.

В декабре 2025 года было принято решение сдвинуть срок свертывания, и сделать отключение не одномоментным событием, а постепенным процессом.

Одной из причин переноса стал тот факт, что сотни тысяч приборов все еще работают не старых сетях, включая более 100 тысяч мобильных телефонов, в первую очередь – "кошерных", которые пользователи не торопятся менять по финансовым соображениям.

Начало процесса сворачивания сетей было назначено на эту неделю, однако, как сообщает "Исраэль а-Йом", министр связи Шломо Караи оказывает давление на сотовых операторов снова сдвинуть этот срок.

При этом в ходе войны выяснилось, что, помимо дороговизны эксплуатации, у старых сетей есть еще одна критическая проблема – по ним не передаются сигналы предупреждения о ракетном обстреле, рассылаемые Командованием тылом на мобильные телефоны.

В частности, согласно изданию, уведомления не получили многие жители домов в Араде, пострадавших в результате падения ракеты в минувшие выходные.

Командование тылом сообщило, что проблема им известна и касается главным образом ультраортодоксального населения. По словам военных, основной упор в последние годы делается на оповещение через приложение Командования тыла и сирены, а вспомогательными каналами служат СМИ, интернет, телевидение и радио, однако кроме сирен все остальные средства для ультраортодоксального населения неактуальны, тем более в субботу.