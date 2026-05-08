Израильтянин стал серебряным призером Кубка мира по бочче

В Монреале завершился Кубок мира по бочче. Израильтянин Надав Леви (категория ВС2) завоевал серебряную медаль.

В финале он проиграл бразильцу Масиэлю Сантосу, чемпиону Лондонской паралимпиады, 1:3.

Израильтянка Орит Кельнер заняла четвертое место.

Бочча — это высокоточный паралимпийский вид спорта, напоминающий боулинг или петанк, предназначенный для людей с тяжелыми нарушениями двигательных функций (например, ДЦП). Игра ведется кожаными мячами (красными или синими) на корте, где цель — бросить их как можно ближе к белому целевому мячу ("джеку"). Этот вид спорта включен в программу паралимпийских игр в 1984 году