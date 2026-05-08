x
08 мая 2026
|
последняя новость: 20:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
08 мая 2026
|
08 мая 2026
|
последняя новость: 20:02
08 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Израильтянин стал серебряным призером Кубка мира по бочче

Спорт/важное
время публикации: 08 мая 2026 г., 19:34 | последнее обновление: 08 мая 2026 г., 19:34
Израильтянин стал серебряным призером Кубка мира по бочче
AP Photo/Aurelien Morissard

В Монреале завершился Кубок мира по бочче. Израильтянин Надав Леви (категория ВС2) завоевал серебряную медаль.

В финале он проиграл бразильцу Масиэлю Сантосу, чемпиону Лондонской паралимпиады, 1:3.

Израильтянка Орит Кельнер заняла четвертое место.

Бочча — это высокоточный паралимпийский вид спорта, напоминающий боулинг или петанк, предназначенный для людей с тяжелыми нарушениями двигательных функций (например, ДЦП). Игра ведется кожаными мячами (красными или синими) на корте, где цель — бросить их как можно ближе к белому целевому мячу ("джеку"). Этот вид спорта включен в программу паралимпийских игр в 1984 году

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 сентября 2024

Боулз. Израильтяне стали бронзовыми призерами чемпионата Европы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 августа 2024

Паралимпиада. Бочча. Израильтянин победил в первом матче
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 августа 2024

Состоялась церемония открытия Парижской паралимпиады
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 августа 2024

Паралимпиада. Одним из знаменосцев сборной Израиля будет спортсмен, переживший нападение 7 октября