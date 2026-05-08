Администрация Трампа опубликовала первую часть ранее засекреченных материалов о НЛО

Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала первую часть ранее засекреченных материалов о НЛО и так называемых "неопознанных аномальных явлениях" (UAP), сообщает NBCnews. Пентагон выложил более 160 документов, включая отчеты ФБР, NASA, стенограммы миссий Apollo и свидетельства военных и пилотов.

Среди опубликованных материалов – сообщения о загадочных светящихся объектах, "оранжевых сферах", выпускающих меньшие объекты, а также фотографии и записи астронавтов миссий Apollo 12 и Apollo 17. При этом власти США подчеркнули, что публикация файлов не является доказательством существования внеземной жизни.

По словам Трампа, решение о рассекречивании принято "ради прозрачности" и из-за огромного общественного интереса к теме НЛО. Президент ранее поручил главе Пентагона начать процесс публикации документов, связанных с UFO, UAP и "возможной внеземной жизнью".

В Пентагоне заявляют, что многие инциденты до сих пор остаются необъясненными из-за нехватки данных, однако предыдущие расследования не выявили признаков инопланетных технологий или контактов с внеземными цивилизациями. Ожидается, что новые партии документов будут публиковаться в ближайшие недели.