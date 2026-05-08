В связи с массовой гибелью рыбы в Кинерете минздрав выпустил рекомендации для покупателей
время публикации: 08 мая 2026 г., 20:45 | последнее обновление: 08 мая 2026 г., 20:53
В связи с массовой гибелью рыбы в Кинерете министерство здравоохранения настоятельно рекомендует приобретать рыбу только в торговых учреждениях, обладающих соответствующими лицензиями и действующими под контролем минздрава и ветеринарных служб.
Рыба должна продаваться только при условии хранения в холодильнике под слоем льда.