В Сирии арестован генерал режима Асада, причастный к химической атаке 2013 года

Министерство внутренних дел Сирии объявило об аресте высокопоставленного офицера периода правления Башара Асада, сообщает Times of Israel.

Речь идет о бывшем бригадном генерале Хардале Ахмеде Даюбе, который в прошлом возглавлял отделение разведки ВВС в провинции Дераа. Даюбу предъявлены обвинения в прямой причастности к систематическим преступлениям против гражданского населения, включая организацию внесудебных казней и тесную координацию действий с Ираном и "Хизбаллой".

Главным пунктом обвинения стала роль Даюба в массированной химической атаке на пригороды Дамаска в августе 2013 года. По данным следствия, в период службы в столичном управлении разведки он находился в районе Хараста, где курировал карательные операции и обеспечивал логистическую координацию обстрела Восточной Гуты запрещенным химическим оружием. Согласно отчетам разведки США и правозащитных организаций, жертвами той атаки стали более 1400 человек, включая сотни женщин и детей.

Правительство Асада в течение десяти лет категорически отрицало свою причастность к применению зарина, согласившись лишь на передачу химического арсенала под международный контроль, чтобы избежать ударов со стороны США. Башар Асад сохранял власть до 2024 года, когда его режим был свергнут повстанцами. Нынешний президент Сирии Ахмед аль-Шараа инициировал серию расследований преступлений прошлой администрации, в рамках которых Даюб стал очередным задержанным функционером.

Выжившие в атаках 2013 года, в том числе медики, которые в то время рисковали жизнью, публикуя видеодоказательства и свидетельства очевидцев, приветствовали арест генерала. Для многих жителей Восточной Гуты этот судебный процесс станет первым шагом к восстановлению справедливости за одно из самых кровавых преступлений в истории сирийской гражданской войны.