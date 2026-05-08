В середине мая в США пройдут переговоры между правительствами Израиля и Ливана

Госдепартамент США объявил, что 14 и 15 мая в США будут два дня проходить интенсивные переговоры между правительствами Израиля и Ливана.

Согласно заявлению, стороны проведут детальные дискуссии в попытке продвинуть "всеобъемлющее соглашение о мире и безопасности".

Это соглашение направлено на обеспечение безопасности северной границы Израиля, восстановление суверенитета Ливана на всей его территории, определение четких границ и создание путей для гуманитарной помощи Ливану.

Ранее сообщалось, что впервые в переговорах примет участие бывший посол Ливана Симон Карам, назначенный главой ливанской делегации.

По данным новостной службы "Кан", израильская сторона рассматривает середину мая как крайний срок для достижения соглашения с Ливаном. "Мы дадим еще две недели для переговоров, и все", – заявил израильский источник, добавив, что после этого Израиль намерен возобновить боевые действия. На этом фоне в Ливане обострились разногласия между президентом Жозефом Ауном и лидером "Хизбаллы" Наимом Касемом. Вокруг дипломата Симона Карама усилена охрана из-за опасений, что "Хизбалла" может организовать на него покушение, чтобы сорвать переговорный процесс.