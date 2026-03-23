23 марта 2026
Внимание, розыск: пропал 59-летний Илан Авитан из Нетивота

Розыск
время публикации: 23 марта 2026 г., 17:37 | последнее обновление: 23 марта 2026 г., 17:37
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 59-летнего Илана Авитана, жителя Нетивота. В последний раз его видели несколько дней назад.

Приметы пропавшего: рост 180 см, плотного телосложения, седые волосы, бородат. Носит очки, на голове – черная кипа.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в отделение полиции в Нетивоте по телефону 08-9937444.

