Внимание, розыск: пропал 59-летний Илан Авитан из Нетивота

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 59-летнего Илана Авитана, жителя Нетивота. В последний раз его видели несколько дней назад.

Приметы пропавшего: рост 180 см, плотного телосложения, седые волосы, бородат. Носит очки, на голове – черная кипа.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в отделение полиции в Нетивоте по телефону 08-9937444.