последняя новость: 12:53
Израиль

В секторе Газы ликвидированы несколько террористов, пересекших "желтую линию"

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 23 мая 2026 г., 12:20 | последнее обновление: 23 мая 2026 г., 13:06
В ходе двух различных инцидентов, произошедших в пятницу, 22 мая, бойцы бригады "Цанханим", действующие на юге сектора Газы, выявили нескольких террористов, которые пересекли "желтую линию" и приблизились к позициям израильских сил.

Кроме того, бойцы резервной бригады "А-Махац", действующие на севере сектора Газы, также зафиксировали боевика, который пересек "желтую линию" и двинулся в сторону израильских позиций, представляя собой прямую угрозу для военнослужащих.

Сразу после обнаружения целей силы ЦАХАЛа открыли огонь и ликвидировали боевиков.

