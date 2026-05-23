В секторе Газы ликвидированы несколько террористов, пересекших "желтую линию"
время публикации: 23 мая 2026 г., 12:20 | последнее обновление: 23 мая 2026 г., 13:06
В ходе двух различных инцидентов, произошедших в пятницу, 22 мая, бойцы бригады "Цанханим", действующие на юге сектора Газы, выявили нескольких террористов, которые пересекли "желтую линию" и приблизились к позициям израильских сил.
Кроме того, бойцы резервной бригады "А-Махац", действующие на севере сектора Газы, также зафиксировали боевика, который пересек "желтую линию" и двинулся в сторону израильских позиций, представляя собой прямую угрозу для военнослужащих.
Сразу после обнаружения целей силы ЦАХАЛа открыли огонь и ликвидировали боевиков.