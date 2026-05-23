Умение подобрать правильные слова для описания чувств может помочь уменьшить тревогу

Новое исследование ученых из Nagoya University показало, что люди с более выраженными аутистическими чертами могут легче справляться с тревогой, если учатся распознавать и называть свои эмоции. Работа, опубликованная в Scientific Reports, была посвящена тому, как чувство неопределенности влияет на способы эмоционального преодоления стресса у взрослых.

В исследовании приняли участие 505 жителей Японии в возрасте от 20 до 39 лет. Ученые оценивали уровень аутистических черт, тревожность, связанную с неопределенностью, а также способность выражать эмоции словами. Аутистические черты включают особенности социальной коммуникации, а также повышенную потребность в порядке, предсказуемости и стабильности. Исследователи подчеркивают, что такие особенности могут проявляться у людей в разной степени и не обязательно означают наличие аутизма.

Результаты показали, что участники с более выраженными аутистическими чертами чаще испытывали стресс и тревогу в непредсказуемых ситуациях. Однако одновременно они были более склонны проговаривать свои чувства, что, по мнению авторов работы, помогает снизить эмоциональное напряжение. Ранее ученые уже выяснили, что простое называние эмоций – вслух, мысленно или письменно – делает переживания более понятными и управляемыми. Новые данные предполагают, что такой способ эмоциональной регуляции может быть особенно полезен людям с выраженными аутистическими особенностями.

Авторы исследования считают, что выводы могут пригодиться в школах, психотерапии и семейном общении. Например, если помочь человеку определить и назвать свои чувства – тревогу, перегрузку или стресс – это может облегчить его эмоциональное состояние, особенно когда ему сложно самостоятельно объяснить свои переживания. При этом исследователи отмечают, что выводы пока предварительные. Участники не имели официального диагноза расстройства аутистического спектра, поэтому результаты нельзя напрямую распространять на всех людей с аутизмом. Сейчас ученые продолжают работу уже с участием взрослых с подтвержденным диагнозом, чтобы проверить, сохраняются ли обнаруженные закономерности.