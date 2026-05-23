New York Times: "Израиль оттеснен от ирано-американских переговоров"

Израильские официальные лица в сфере безопасности сообщили газете The New York Times, что администрация Трампа "абсолютно" отодвинула Израиль от переговоров США и Ирана.

"В условиях отсутствия информации от своих ближайших союзников израильтяне вынуждены узнавать всё, что возможно, о контактах между Вашингтоном и Тегераном через свои связи с лидерами и дипломатами в регионе", – говорится в статье, соавтором которой стал корреспондент Ynet и "Едиот ахронот" Ронен Бергман.

Согласно публикации, Израиль также использует собственные средства слежки и разведки внутри иранского режима, чтобы оставаться в курсе происходящего.