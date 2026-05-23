Израиль

Более 20 граждан Израиля приехали в Шхем на обед

Иудея и Самария
время публикации: 23 мая 2026 г., 15:22 | последнее обновление: 23 мая 2026 г., 15:46
23 гражданина Израиля приехали в Шхем на обед
AP Photo/Majdi Mohammed

Сотрудники палестинской гражданской администрации вывезли 23 гражданина Израиля из центра Шхема, где безопасность израильтян была под угрозой.

Согласно сообщению, "первичное расследование показало, что граждане Израиля были приглашены палестинцем, местным жителем, на обед в его дом. Они въехали на территорию палестинского города на шести автомобилях с израильскими номерными знаками".

Разбирательство по данному инциденту передано полиции округа Иудея и Самария. Первоначальное расследование показало, что все израильтяне, спасенные в районе Шхема, глухонемые; хозяин дома, пригласивший их в гости, также глухонемой.

В оборонном ведомстве вновь подчеркивают, что въезд на территории зоны А представляет опасность для жизни и запрещен законом.

