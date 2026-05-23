23 мая 2026
последняя новость: 16:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Франция запретила въезд на свою территорию министру нацбезопасности Израиля

время публикации: 23 мая 2026 г., 15:48 | последнее обновление: 23 мая 2026 г., 16:01
Распространено МНБ Израиля

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро объявил 23 мая, что "начиная с сегодняшнего дня" министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру запрещен въезд на территорию Французской республики в связи с его "предосудительными действиями" в отношении задержанных активистов "флотилии Сумуда".

"Мы не одобряем действия этой флотилии, которые не приносят никакой пользы и создают дополнительную нагрузку на дипломатические и консульские службы, – сказал Барро. – Но мы не можем мириться с тем, что гражданам Франции угрожают, запугивают их или подвергают жестокому обращению, особенно, если это происходит со стороны государственных чиновников".

Барро отметил, что действия Бен-Гвира были осуждены большим числом израильских политических деятелей.

Кроме того, в публикации в социальной сети X Барро призвал Европейский союз ввести санкции против Бен-Гвира.

Напомним, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир опубликовал видео из порта Ашдода, в который доставили задержанных участников "флотилии Сумуда". На видео министр с израильским флагом в руках стоит над связанными и стоящими на четвереньках активистами и выкрикивает: "Добро пожаловать в Израиль, мы здесь хозяева! Каникулы закончились!".

