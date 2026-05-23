23 мая 2026
Внимание, розыск: пропал 74-летний Владислав Селиванов из Кирьят-Яма

время публикации: 23 мая 2026 г., 13:35 | последнее обновление: 23 мая 2026 г., 13:51
Полиция Израиля просит помощи в розыске 74-летнего Владислава Селиванова из Кирьят-Яма.

В последний раз мужчину видели 22 мая года на улице А-Хагана в Кирьят-Яме. В настоящее время получено разрешение семьи на публикацию личных данных Владислава и информации об его исчезновении.

Описание внешности: рост 1.64, худощавый, седой, короткая стрижка, карие глаза, светлая кожа. Был одет в черный спортивный костюм, обут в черные кроссовки

Всех, кому что-либо известно о его возможном местонахождении, просят незамедлительно сообщить об этом по телефонам полиции 100 или 04-8464444.

