Израиль

Арестованы еще несколько уклонистов-харедим

время публикации: 23 октября 2025 г., 07:42 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 07:47
Арестованы еще несколько уклонистов-харедим
Yonatan Sindel/Flash90

В ночь на 23 октября военная полиция арестовала двух молодых ультраортодоксов из Рамле за неявку по призыву в Армию обороны Израиля.

При этом протестные организации харедим заявляют, что им удалось предотвратить попытку ареста еще нескольких уклонистов в Беэр-Шеве.

Накануне проходили акции протеста харедим в Бней-Браке и Иерусалиме, сопровождавшиеся перекрытиями дорог и столкновениями с полицией.

Отметим, что некоторые демонстранты используют символику борьбы за освобождение заложников, которых удерживали террористы в Газе. Портреты задержанных харедим оформлены как портреты похищенных террористами. Это вызвало крайне негативную реакцию со стороны многих израильтян, тема активно обсуждается в соцсетях.

