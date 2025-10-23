Арестованы еще несколько уклонистов-харедим
время публикации: 23 октября 2025 г., 07:42 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 07:47
В ночь на 23 октября военная полиция арестовала двух молодых ультраортодоксов из Рамле за неявку по призыву в Армию обороны Израиля.
При этом протестные организации харедим заявляют, что им удалось предотвратить попытку ареста еще нескольких уклонистов в Беэр-Шеве.
Накануне проходили акции протеста харедим в Бней-Браке и Иерусалиме, сопровождавшиеся перекрытиями дорог и столкновениями с полицией.
Отметим, что некоторые демонстранты используют символику борьбы за освобождение заложников, которых удерживали террористы в Газе. Портреты задержанных харедим оформлены как портреты похищенных террористами. Это вызвало крайне негативную реакцию со стороны многих израильтян, тема активно обсуждается в соцсетях.
