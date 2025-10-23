x
23 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
23 октября 2025
23 октября 2025
последняя новость: 07:42
23 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Условия на пляжах Израиля: купальный сезон закончился, медуз немного

Погода
Пляжи
время публикации: 23 октября 2025 г., 06:40
Условия на пляжах Израиля: купальный сезон закончился, медуз немного
Фото NEWSru.co.il

В эти выходные, 23-25 октября, температура будет выше среднесезонной, хотя с пятницы ожидается спад жары. Ожидается, что на пляжах будет меньше отдыхающих, чем в прошлые выходные.

Купальный сезон закончился 21 октября. Спасателей нет.

Около восточного побережья Средиземного моря медузы встречаются редко. Хотя за последнюю неделю их концентрация немного возросла.

На побережье Средиземного моря днем – 27-29 градусов по Цельсию. При этом температура воды – 26 градусов. Высота волн – до 1 м.

В Эйлате днем – 33-35 градусов. В Эйлатском заливе волны до 0,6 м, временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 25 градусов.

На берегу Кинерета температура днем – 30-35 градусов. Волны до 0,5 м. Температура воды – 25 градус.

На берегу Мертвого моря температура днем – 30-31 градусов. Волны до 0,6 м. Температура воды – 26 градусов.

Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.

Израиль
