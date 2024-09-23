Китай призывает своих граждан, находящихся в Израиле, скорее вернуться домой

На фоне возросшей напряженности между Израилем и поддерживаемой Ираном шиитской террористической организацией "Хизбалла" в Ливане Китай призвал своих граждан, находящихся на территории еврейского государства, как можно скорее вернуться домой.

"В настоящее время ситуация вдоль израильско-ливанской границы крайне напряженная с частыми военными конфликтами, – цитирует заявление посольства КНР в Израиле информационное агентство AFP. – Ситуация в сфере безопасности в Израиле остается тяжелой, сложной и непредсказуемой".

Посольство Китая в Израиле призывает китайских граждан "как можно скорее вернуться домой или переехать в более безопасные районы". Отмечается, что в прошлом месяце Китай обратился к своим гражданам, находящимся в Ливане, с призывом покинуть эту страну.