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Израиль

Китай призывает своих граждан, находящихся в Израиле, скорее вернуться домой

время публикации: 23 сентября 2024 г., 11:14 | последнее обновление: 23 сентября 2024 г., 11:14
Китай призывает своих граждан, находящихся в Израиле, скорее вернуться домой
AP Photo/Ariel Schalit

На фоне возросшей напряженности между Израилем и поддерживаемой Ираном шиитской террористической организацией "Хизбалла" в Ливане Китай призвал своих граждан, находящихся на территории еврейского государства, как можно скорее вернуться домой.

"В настоящее время ситуация вдоль израильско-ливанской границы крайне напряженная с частыми военными конфликтами, – цитирует заявление посольства КНР в Израиле информационное агентство AFP. – Ситуация в сфере безопасности в Израиле остается тяжелой, сложной и непредсказуемой".

Посольство Китая в Израиле призывает китайских граждан "как можно скорее вернуться домой или переехать в более безопасные районы". Отмечается, что в прошлом месяце Китай обратился к своим гражданам, находящимся в Ливане, с призывом покинуть эту страну.

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