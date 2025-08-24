В Газу доставлены 13 освобожденных заключенных

В воскресенье, 24 августа, в Газу были доставлены 13 освобожденных заключенных, жителей различных районов сектора.

Машины "Красного Креста" привезли их в больницу "Мучеников Аль-Аксы" в Дир аль-Балахе, в центре сектора. При этом по видеозаписям можно судить, что освобождаемые находятся в нормальном состоянии здоровья, некоторые из них покидают Израиль с лишним весом.

Судя по имеющимся данным, речь не идет об "обмене". Израиль ничего не просил взамен. Освобождены задержанные ранее жители Газы, которым не предъявлялись обвинения. Еженедельно в Газу возвращают десятки задержанных ранее.

Штаб семей похищенных ранее обращался к главе правительства Биньямину Нетаниягу и к начальнику Генштаба ЦАХАЛа Эялю Замиру с требованием информации об освобождениях палестинцев, но не сообщалось, был ли получен ответ.