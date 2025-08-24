x
24 августа 2025
|
последняя новость: 17:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 августа 2025
|
24 августа 2025
|
последняя новость: 17:17
24 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Газу доставлены 13 освобожденных заключенных

время публикации: 24 августа 2025 г., 16:17 | последнее обновление: 24 августа 2025 г., 16:20
В Газу доставлены 13 освобожденных заключенных
Jamal Awad/Flash90

В воскресенье, 24 августа, в Газу были доставлены 13 освобожденных заключенных, жителей различных районов сектора.

Машины "Красного Креста" привезли их в больницу "Мучеников Аль-Аксы" в Дир аль-Балахе, в центре сектора. При этом по видеозаписям можно судить, что освобождаемые находятся в нормальном состоянии здоровья, некоторые из них покидают Израиль с лишним весом.

Судя по имеющимся данным, речь не идет об "обмене". Израиль ничего не просил взамен. Освобождены задержанные ранее жители Газы, которым не предъявлялись обвинения. Еженедельно в Газу возвращают десятки задержанных ранее.

Штаб семей похищенных ранее обращался к главе правительства Биньямину Нетаниягу и к начальнику Генштаба ЦАХАЛа Эялю Замиру с требованием информации об освобождениях палестинцев, но не сообщалось, был ли получен ответ.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 августа 2025

В Газу доставлены еще шесть освобожденных заключенных