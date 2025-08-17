x
17 августа 2025
17 августа 2025
17 августа 2025
последняя новость: 15:30
17 августа 2025
Израиль

В Газу доставлены еще шесть освобожденных заключенных

время публикации: 17 августа 2025 г., 14:34
В Газу доставлены еще шесть освобожденных заключенных
Jamal Awad/Flash90

В воскресенье, 17 августа, в Газу были доставлены шесть освобожденных заключенных, жителей различных районов сектора.

Машины "Красного Креста" привезли их в больницу "Мучеников Аль-Аксы" в Дир аль-Балахе, в центре сектора.

Судя по имеющимся данным, речь не идет об "обмене". Израиль ничего не просил взамен. Освобождены задержанные ранее жители Газы, которым не предъявлялись обвинения.

Еженедельно в Газу десятки возвращают десятки задержанных ранее жителей сектора.

Израиль
