"Приезжайте и слушайте": ЦАХАЛ даст доступ родителям наблюдательниц к полным записям

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала комментарий по поводу претензий со стороны семей погибших на базе "Нахаль-Оз" наблюдательниц ("тацпитаниот"), что им предоставили неполные, обрезанные и короткие аудиозаписи происходившего на базе перед атакой 7 октября.

"ЦАХАЛ в долгу перед семьями погибших военнослужащих и не скрывает от них никакой информации, – сказано в официальном сообщении Армии обороны израиля. – В понедельник записи были переданы после многочисленных проверок и серьезной проведенной работы".

В сообщении подчеркиваются, что родителям были переданы фрагменты записей, на которых были идентифицированы голоса наблюдательниц, переговаривавшихся по внутренней связи.

"ЦАХАЛ позволит всем семьям согласовать время для прослушивания полного варианта записей вплоть до начала террористической атаки, – указано в этом сообщении. – Армия обороны Израиля открыта для выполнения запросов семей, и мы не имеем намерений причинять семьям дополнительные страдания". ЦАХАЛ также выражает сожаления о причиненном близким погибших ущербе.

Напомним, в понедельник вечером, после более года просьб, протестов и судом ЦАХАЛ согласилсяпредоставить семьям погибших наблюдательниц записи разговоров.

Однако если во время разбирательства в БАГАЦе представители Армии обороны Израиля обещали предоставить аудиозаписи, на которых можно услышать голоса девушек, за сутки до "черной субботы" или с последнего дежурства каждой из них, то по итогу это не было сделано. Семьи погибших девушек получили частичные записи пятницы, 6 октября 2023 года (примерно до 18:30), а за субботу 7 октября – только две короткие записи длиной в несколько секунд с 4:47. Остальные записи, включая ночь с шестого на седьмое октября, так и не были переданы.

И хотя представители армии обещали индивидуальный подход, чтобы каждая семья смогла услышать голос своей дочери незадолго до ее гибели, некоторые семьи вообще не услышали голосов своих дочерей, поскольку записи переговоров были сделаны до или после смен девушек.

Осиротевшие родители наблюдательниц говорят, что они чувствуют себя униженными ЦАХАЛом, ведь обещание передать эти записи было лишь малой частью просьбы родителей. Семьи погибших девушек пытаются понять, что происходило на базе в канун "черной субботы", они пытаются составить полную картину, но с каждым разом убеждаются, что ЦАХАЛ скрывает от них судьбу их детей.

В связи с неполным предоставлением записей, семьи наблюдательниц отказались отзывать свой иск в БАГАЦ.