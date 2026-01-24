12-й канал ИТВ: Нетаниягу не разрешил Герцогу представлять Израиль в Давосе

Журналист 12-го канала ИТВ Барак Равид сообщает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отклонил просьбу Вашингтона разрешить президенту Ицхаку Герцогу представлять Израиль на церемонии создания "Совета мира", которую президент США Дональд Трамп провел на Всемирном экономическом форуме в Давосе

По данным Равида, поскольку сам Нетаниягу на мероприятии отсутствовал, Белый дом предлагал, чтобы Герцог был израильским представителем на церемонии и сидел на сцене рядом с другими лидерами.

Согласно публикации, между офисом Нетаньяху и Белым домом прошло несколько раундов переговоров в попытке достичь договоренности, и эти переговоры продолжались до последнего момента, но в итоге Нетаньягу настоял на своем и отказался одобрить участие Герцога.

В результате Израиль остался без официального представительства на международном мероприятии.