Трамп представил "Совет мира" и пригрозил уничтожить ХАМАС

Президент США Дональд Трамп представил на Всемирном экономическом форуме в Давосе "Совет мира", первоначальный мандат которого – восстановление сектора Газы, однако, по замыслу инициатора, он будет играть глобальную роль.

В церемонии приняли участие лидеры менее чем 20 государств, которые согласились войти в состав международного органа, призванного создать альтернативу ООН. В связи с гренландским кризисом и возможным участием России среди них не было европейских союзников США.

Единственным представителем государства NATO стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Участвуют в церемонии также лидеры Аргентины, Парагвая, Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Армении.

"Мир сейчас более мирный, чем когда я стал президентом США. Есть небольшие пожары, которые нужно потушить, но их не так уж много. Война в Газе подходит к концу", – сказал Трамп. При этом он пригрозил уничтожить ХАМАС, если группировка не сложит оружия.

По его словам, "Совет мира" обладает потенциалом стать одной из самых влиятельных международных организаций в истории. Трамп сообщил, что руководство им станет для него большой честью, и что почти все страны стремятся участвовать в его работе. "После формирования мы можем делать практически все", – сказал он, не исключив и сотрудничества с ООН.

Отметим, что телеканал CNN, ознакомившийся с проектом Устава новой организации, утверждает, что Трамп сможет возглавлять ее практически пожизненно – и после ухода с президентского поста. Сменить его можно будет, только если он сам уйдет в отставку или вследствие невозможности выполнения обязанностей, что требует единогласного решения совета.