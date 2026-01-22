Зеленский обвинил Европу в бездействии: "Это "День сурка""

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он подверг резкой критике своих европейских союзников, обвинив их в бездействии, и сравнил ситуацию с фильмом "День сурка".

"Год назад здесь, в Давосе, я завершил свою речь словами: Европе нужно научиться защищать себя. Прошел год – и ничего не изменилось. Все смотрят на Гренландию, надеясь, что США успокоятся. А если нет? Сколько говорили об Иране, но протесты утопили в крови, и никто не помог", – заявил он.

Президент отметил, если Николас Мадуро после проведенной США операции предстал перед судом, с Владимиром Путиным этого не произошло. Не создан и международный трибунал: "Чего не хватает – времени или политической воли? Слишком часто в Европе находится что-то более срочное, чем справедливость".

Он призвал Европу создать объединенные вооруженные силы, поскольку нет никаких гарантий, что NATO окажется эффективным. "Что произойдет, если Путин решит захватить Литву или ударить по Польше? Кто даст отпор?" – задался вопросом Зеленский, добавив, что Украина могла бы топить российские корабли у берегов Гренландии так же, как делает это в Крыму.

Глава государства призвал ввести против России действенные европейские санкции, конфисковывать российскую нефть, чтобы лишить ее возможности финансировать войну. Он призвал США, Европу и Тайвань перестать поставлять России комплектующие для производства вооружений, тем более, что они угрожают и европейской безопасности.

По словам Зеленского, европейские лидеры много говорят о необходимости быть сильными, но ждут, что кто-то сделает это вместо них. "Европа должна быть глобальной силой, определяющей будущее, а не плетущейся за событиями. Украина готова помочь ей. Но и вы нужны нам, чтобы отстоять независимость. Нужно действовать. Без действий завтра не наступит", – заключил он.