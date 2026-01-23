x
Мир

Трамп сообщил премьеру Канады об отзыве приглашения в "Совет мира"

Канада
Дональд Трамп
время публикации: 23 января 2026 г., 05:10 | последнее обновление: 23 января 2026 г., 05:56
Марк Карни и Дональд Трамп
AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп уведомил премьер-министра Канады Марка Карни о том, что отзывает ранее направленное приглашение в создаваемый по его инициативе "Совет мира".

Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.

В опубликованном посте Трамп заявил: "Совет мира отзывает свое приглашение относительно присоединения Канады к тому, что станет самым престижным советом лидеров, когда-либо собиравшимся".

По данным британского издания LBC, эпизод связан с обострившейся полемикой между Трампом и Карни после выступлений в Давосе.

Мир
