Трамп сообщил премьеру Канады об отзыве приглашения в "Совет мира"
время публикации: 23 января 2026 г., 05:10 | последнее обновление: 23 января 2026 г., 05:56
Президент США Дональд Трамп уведомил премьер-министра Канады Марка Карни о том, что отзывает ранее направленное приглашение в создаваемый по его инициативе "Совет мира".
Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.
В опубликованном посте Трамп заявил: "Совет мира отзывает свое приглашение относительно присоединения Канады к тому, что станет самым престижным советом лидеров, когда-либо собиравшимся".
По данным британского издания LBC, эпизод связан с обострившейся полемикой между Трампом и Карни после выступлений в Давосе.
Ссылки по теме