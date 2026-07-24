Во Францию из Израиля экстрадирован Патрик Блез, осужденный по делу "Аферы века"

Израиль экстрадировал во Францию Патрика Блеза, ранее признанного французским судом виновным в мошенничестве и отмывании денег. Экстрадиция была осуществлена по запросу французских властей для исполнения приговора – четырех лет лишения свободы.

Блез был осужден за участие в масштабной схеме мошенничества с НДС при торговле квотами на выбросы углекислого газа (CO2), которая во Франции получила название "Афера века" (L'arnaque du siècle).

Речь идет об одной из самых известных финансовых афер во Франции. В 2008–2009 годах в Евросоюзе действовал рынок торговли квотами на выбросы CO2. Компании могли покупать и продавать разрешения на выбросы углекислого газа. При трансграничных сделках внутри ЕС НДС не взимался, а при перепродаже внутри страны начислялся обычный НДС. Этой особенностью и воспользовались мошенники.

Схема мошенничества работала так: фирма покупала квоты на выброс CO2 в другой стране Евросоюза без НДС, затем продавала их во Франции с учетом французского НДС. Получив деньги от покупателя, компания должна была перечислить НДС государству, но вместо этого исчезала вместе с деньгами. Через цепочки фирм-однодневок операция повторялась снова и снова, что позволяло похищать огромные суммы.

Масштаб "Аферы века" оказался колоссальным: ущерб для Франции оценивается примерно в 1,6 миллиарда евро, общий ущерб для стран Евросоюза – более шести миллиардов евро.

Дело привлекло не только финансовых мошенников, но и представителей организованной преступности. В последующие годы расследования привели к десяткам судебных процессов, многочисленным обвинительным приговорам, международным ордерам на арест и экстрадициям. Часть фигурантов скрылась за границей, в том числе в Израиле, поэтому французские власти на протяжении многих лет добивались их выдачи.