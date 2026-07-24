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Израиль

Подозреваемый по делу о коррупции в Налоговом управлении стал государственным свидетелем

Налоги
Полиция
Коррупция
Расследование
время публикации: 24 июля 2026 г., 12:07 | последнее обновление: 24 июля 2026 г., 12:10
Подозреваемый по делу о коррупции в Налоговом управлении стал государственным свидетелем
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает, что в рамках расследования дела о коррупции в Налоговом управлении, о котором стало известно в понедельник, с одним из подозреваемых заключено соглашение о сотрудничестве со следствием.

Суд разрешил к публикации информацию о том, что в рамках расследования полиция подписала с этим подозреваемым соглашение о придании ему статуса государственного свидетеля.

Напомним, ранее на этой неделе полиция и Налоговое управление задержали трех основных подозреваемых по делу о мошенничестве, отмывании капитала и налоговых преступлениях на сумму около полумиллиарда шекелей.

Скрытое расследование продолжалось более года. По версии следствия, подозреваемые управляли международной финансовой схемой, целью которой были отмывание денег, уклонение от налогов и умышленное сокрытие доходов.

Дело получило кодовое название "Платежный ваучер" из-за широкого использования платежных квитанций по сделкам с недвижимостью.

Следователи полагают, что подозреваемые создали сеть фиктивных компаний и некоммерческих организаций в Израиле и за рубежом. Через нее они отмывали средства для местных компаний, переводили деньги из-за границы и возвращали их в Израиль. В схеме, как утверждается, использовались наличные, фиктивные счета-фактуры, банковские переводы, платежи по сделкам с недвижимостью и счета родственников.

14 июля расследование перешло в открытую фазу. Полиция провела обыски в домах 16 подозреваемых, некоторые из них были задержаны. В ходе обысков были конфискованы десятки объектов имущества, которые, по версии следствия, были приобретены на средства, полученные преступным путем.

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