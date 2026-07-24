Возле Нацерета двое мужчин получили огнестрельные ранения
время публикации: 24 июля 2026 г., 21:46 | последнее обновление: 24 июля 2026 г., 22:20
В районе Иксаль, недалеко от Нацерета, произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, в результате которого ранения получили два человека.
Бригада парамедиков МАДА доставила в больницу "А-Эмек" в Афуле мужчину примерно 30 лет с тяжелыми огнестрельными ранениями, а также мужчину, состояние которого оценивается как средней тяжести.
Полиция приступила к расследованию обстоятельств происшествия.