Возле Нацерета двое мужчин получили огнестрельные ранения

В районе Иксаль, недалеко от Нацерета, произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, в результате которого ранения получили два человека.

Бригада парамедиков МАДА доставила в больницу "А-Эмек" в Афуле мужчину примерно 30 лет с тяжелыми огнестрельными ранениями, а также мужчину, состояние которого оценивается как средней тяжести.

Полиция приступила к расследованию обстоятельств происшествия.