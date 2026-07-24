x
24 июля 2026
|
последняя новость: 21:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 июля 2026
|
24 июля 2026
|
последняя новость: 21:53
24 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Возле Нацерета двое мужчин получили огнестрельные ранения

Мада
Криминал
время публикации: 24 июля 2026 г., 21:46 | последнее обновление: 24 июля 2026 г., 22:20
Возле Нацерета двое мужчин получили огнестрельные ранения
Пресс-служба МАДА

В районе Иксаль, недалеко от Нацерета, произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, в результате которого ранения получили два человека.

Бригада парамедиков МАДА доставила в больницу "А-Эмек" в Афуле мужчину примерно 30 лет с тяжелыми огнестрельными ранениями, а также мужчину, состояние которого оценивается как средней тяжести.

Полиция приступила к расследованию обстоятельств происшествия.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook