24 марта 2026
Израиль

В результате обстрела Негева ранены несколько жителей бедуинского поселка

время публикации: 24 марта 2026 г., 15:14 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 15:32
После ракетного обстрела Негева в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о падении обломков в одном из бедуинских населенных пунктов.

По предварительным данным, ранены четыре человека. В поселок направлены машины "скорой помощи".

Парамедики сообщили, что один из раненых в состоянии средней тяжести, остальные, в том числе двое младенцев, ранены легко. Раненые доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Как правило, в бедуинских поселках Негева нет ни общественных бомбоубежищ, ни укрепленных комнат в домах.

