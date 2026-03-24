В результате обстрела Негева ранены несколько жителей бедуинского поселка

После ракетного обстрела Негева в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о падении обломков в одном из бедуинских населенных пунктов.

По предварительным данным, ранены четыре человека. В поселок направлены машины "скорой помощи".

Парамедики сообщили, что один из раненых в состоянии средней тяжести, остальные, в том числе двое младенцев, ранены легко. Раненые доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Как правило, в бедуинских поселках Негева нет ни общественных бомбоубежищ, ни укрепленных комнат в домах.