ЦАХАЛ нанес удар по очередной переправе через реку Литани, использовавшейся "Хизбаллой"
время публикации: 24 марта 2026 г., 12:22 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 12:22
В ночь на 24 марта ЦАХАЛ нанес удар по очередной переправе через реку Литани, использовавшейся "Хизбаллой" для переброски с севера на юг оружия, ракет и ракетных установок, применявшихся для обстрелов Израиля.
В течение последней недели ЦАХАЛ не раз наносил удары по переправам через Литани.
В заявлении армии говорится, что ЦАХАЛ продолжит действовать в полную силу против террористической организации "Хизбалла", которая присоединилась к боевым действиям против Израиля и действуют под покровительством иранского террористического режима.