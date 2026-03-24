ЦАХАЛ атаковал штабы "Хизбаллы" в Бейруте и других районах Ливана. Видео

ЦАХАЛ сообщил, что в ночь на 24 марта атаковал в Бейруте и других районах Ливана объекты террористической организации "Хизбалла".

По данным израильских военных, в Бейруте были поражены штабы этой группировки, в том числе штаб подразделения "Радуан", откуда велась подготовка и координация терактов против военнослужащих ЦАХАЛа и граждан Израиля. Кроме того, был атакован штаб разведывательного управления "Хизбаллы".

В деревне Ат-Тири был поражен штаб боевиков "Хизбаллы", размещенный внутри здания радиостанции "Ан-Нур". В армии Израиля утверждают, что этот объект использовался боевиками организации для террористической деятельности.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что "Хизбалла" систематически действует из гражданской инфраструктуры в Ливане, подвергая опасности как израильских, так и ливанских граждан.