последняя новость: 22:34
ЦАХАЛ уничтожил группу боевиков и штаб противотанкового подразделения "Хизбаллы" на юге Ливана

время публикации: 24 марта 2026 г., 22:10 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 22:10
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 91-й дивизии ЦАХАЛ продолжают наземную операцию на юге Ливана. В ходе боев на этой неделе был атакован штаб противотанкового подразделения "Хизбаллы" в районе Бинат-Джабиль и ликвидирована группа из пяти боевиков того же подразделения.

В понедельник, 23 марта, ВВС Израиля при наведении военными дивизии нанесли удары по ряду объектов инфраструктуры "Хизбаллы", включая "противотанковую позицию", с которой группировка планировала атаковать израильские войска.

ЦАХАЛ заявил, что продолжит действовать против "Хизбаллы", которая продолжает действовать в интересах иранского режима.

