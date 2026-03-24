ЦАХАЛ уничтожил группу боевиков и штаб противотанкового подразделения "Хизбаллы" на юге Ливана

Силы 91-й дивизии ЦАХАЛ продолжают наземную операцию на юге Ливана. В ходе боев на этой неделе был атакован штаб противотанкового подразделения "Хизбаллы" в районе Бинат-Джабиль и ликвидирована группа из пяти боевиков того же подразделения.

В понедельник, 23 марта, ВВС Израиля при наведении военными дивизии нанесли удары по ряду объектов инфраструктуры "Хизбаллы", включая "противотанковую позицию", с которой группировка планировала атаковать израильские войска.

ЦАХАЛ заявил, что продолжит действовать против "Хизбаллы", которая продолжает действовать в интересах иранского режима.