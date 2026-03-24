В результате обстрела севера Израиля из Ливана погибла женщина, еще два человека ранены

Более 30 ракет были запущены из Ливана в сторону Верхней Галилеи и Изреельской долины. В спасательные службы поступили сообщения о раненых в районе Афулы.

По предварительной информации, состояние одной из раненых критическое. Позднее служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что парамедики констатировали смерть женщины (примерно 30 лет).

Еще два человека получили легкие ранения. Они доставлены в больницу "Пория" в Тверии.