Израиль

В результате обстрела севера Израиля из Ливана погибла женщина, еще два человека ранены

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 24 марта 2026 г., 18:50 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 18:52
В результате обстрела севера Израиля из Ливана погибла женщина, еще два человека ранены
Пресс-служба МАДА

Более 30 ракет были запущены из Ливана в сторону Верхней Галилеи и Изреельской долины. В спасательные службы поступили сообщения о раненых в районе Афулы.

По предварительной информации, состояние одной из раненых критическое. Позднее служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что парамедики констатировали смерть женщины (примерно 30 лет).

Еще два человека получили легкие ранения. Они доставлены в больницу "Пория" в Тверии.

Израиль
