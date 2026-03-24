Ракетный обстрел из Ирана севера Израиля, сообщение о падении обломков в Цфате
время публикации: 24 марта 2026 г., 19:02 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 19:20
В 19:00 в связи с запуском ракеты из Ирана сигнал тревоги был активирован в десятках населенных пунктов на Голанах, Верхней, Центральной и Нижней Галилее.
В спасательные службы поступили сообщения о падении обломков в Цфате. К месту отправлены машины "скорой помощи" и спасательные службы.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали первую помощь двум людям, получившим легкие ранения осколками стекла. Раненые не нуждались в госпитализации.