24 марта 2026
Израиль

Ракетный обстрел из Ирана севера Израиля, сообщение о падении обломков в Цфате

Война с Ираном
время публикации: 24 марта 2026 г., 19:02 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 19:20
Ракетный обстрел из Ирана: сирены на севере Израиля
Chaim Goldberg/Flash90

В 19:00 в связи с запуском ракеты из Ирана сигнал тревоги был активирован в десятках населенных пунктов на Голанах, Верхней, Центральной и Нижней Галилее.

В спасательные службы поступили сообщения о падении обломков в Цфате. К месту отправлены машины "скорой помощи" и спасательные службы.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали первую помощь двум людям, получившим легкие ранения осколками стекла. Раненые не нуждались в госпитализации.

