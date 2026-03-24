Сирены в Беэр-Шеве, Димоне, Хевроне и других населенных пунктах юга

Война с Ираном
время публикации: 24 марта 2026 г., 15:49 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 15:54
Фото NEWSru.co.il

В связи с запуском нескольких ракет из Ирана в сторону юга Израиля система раннего предупреждения активирована в десятках населенных пунктов в Негеве, Араве и Иудее.

Сигналы тревоги прозвучали в Беэр-Шеве, Димоне, Офакиме, в районе Хеврона и на побережье Мертвого моря.

Как минимум одна из ракет была с кассетным боеприпасом.

По данным на 15:52, в спасательные службы не поступало сообщений о раненых.

