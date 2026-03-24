24 марта 2026
Израиль

Тревога на севере Израиля, включая Хайфу. Ракетный обстрел из Ирана

Цева адом
Война с Ираном
время публикации: 24 марта 2026 г., 00:22 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 00:54
Тревога на севере Израиля, ракетный обстрел из Ирана
AP Photo/Baz Ratner

Тревога "Цева адом" прозвучала на севере Израиля, включая Хайфу, Галилею, Голанские высоты. Зафиксирован ракетный обстрел из Ирана. Работает система ПРО.

МАДА: одна женщина была травмирована по пути в убежище, мужчина около 30 лет получил легкое ранение (наступил на осколок), нескольким людям потребовалась помощь для выведения из состояния нервного шока.

Причинен ущерб зданию в Нешере, юго-восточней Хайфы.

КСИР вновь применил баллистическую ракету с кассетной боеголовкой для удара по жилым районам.

