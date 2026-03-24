Тревога на севере Израиля, включая Хайфу. Ракетный обстрел из Ирана

Тревога "Цева адом" прозвучала на севере Израиля, включая Хайфу, Галилею, Голанские высоты. Зафиксирован ракетный обстрел из Ирана. Работает система ПРО.

МАДА: одна женщина была травмирована по пути в убежище, мужчина около 30 лет получил легкое ранение (наступил на осколок), нескольким людям потребовалась помощь для выведения из состояния нервного шока.

Причинен ущерб зданию в Нешере, юго-восточней Хайфы.

КСИР вновь применил баллистическую ракету с кассетной боеголовкой для удара по жилым районам.