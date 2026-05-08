08 мая 2026
последняя новость: 19:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Минюст РФ объявил "иностранным агентом" философа Михаила Эпштейна

Россия
время публикации: 08 мая 2026 г., 19:10 | последнее обновление: 08 мая 2026 г., 19:13

Минюст РФ объявил "иностранным агентом" философа и филолога Михаила Эпштейна.

76-летний Эпштейн, автор более 50 книг и более тысячи статей и эссе, живет в США. Лауреат Премии Андрея Белого 1991 года, Института социальных изобретений (Лондон, 1995), Международного конкурса эссеистики (Берлин – Веймар, 1999), премии журнала "Звезда" (1999), премии Liberty за вклад в русско-американскую культуру и развитие культурных связей между Россией и США в 2000.

Помимо Эпштейна, в список "иностранных агентов" попали координатор проектов Free Russia Foundation Антон Михальчук, активисты Евгений Малюгин и Андрей Агапов, биолог Игорь Ефимов, а также кипрский новостной ресурс Cyprus Daily News.

Основанием для включения в реестр, следует из сообщения минюста, стали призывы к нарушению территориальной целостности РФ, распространение "фейков" о российской власти и материалов других "иноагентов".

