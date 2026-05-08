Мужчина, прибывший на гору Мерон, умер от остановки сердца

49-летний мужчина, прибывший на гору Мерон со своей семьей, был обнаружен в палатке без признаков жизни.

В службе ЗАКА сообщили: "Мужчина прибыл на гору Мерон вместе с членами семьи, чтобы помолиться у могилы рабби Шимона бар Йохая. Когда его дочери ушли молиться, он, по всей видимости, потерял сознание из-за остановки сердца. Вернувшись, дочери нашли отца уже мертвым".