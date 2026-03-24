x
24 марта 2026
Израиль

После ракетного обстрела в районе Тель-Авива зафиксировано четыре места падения осколков

Мада
Война с Ираном
время публикации: 24 марта 2026 г., 08:06 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 08:42
По данным МАДА, после ракетного обстрела из Ирана в районе Тель-Авива зафиксировано четыре места падения осколков.

Шесть человек получили легкие травмы.

Причинен ущерб нескольким зданиям, несколько автомобилей получили повреждения и загорелись.

По оценке полиции, ракета с боеголовкой весом 100 кг упала на дорогу в Тель-Авиве, причинив ущерб нескольким зданиям и транспортным средствам.

