После ракетного обстрела в районе Тель-Авива зафиксировано четыре места падения осколков
время публикации: 24 марта 2026 г., 08:06 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 08:42
По данным МАДА, после ракетного обстрела из Ирана в районе Тель-Авива зафиксировано четыре места падения осколков.
Шесть человек получили легкие травмы.
Причинен ущерб нескольким зданиям, несколько автомобилей получили повреждения и загорелись.
По оценке полиции, ракета с боеголовкой весом 100 кг упала на дорогу в Тель-Авиве, причинив ущерб нескольким зданиям и транспортным средствам.