После ракетного обстрела в районе Тель-Авива зафиксировано четыре места падения осколков

По данным МАДА, после ракетного обстрела из Ирана в районе Тель-Авива зафиксировано четыре места падения осколков.

Шесть человек получили легкие травмы.

Причинен ущерб нескольким зданиям, несколько автомобилей получили повреждения и загорелись.

По оценке полиции, ракета с боеголовкой весом 100 кг упала на дорогу в Тель-Авиве, причинив ущерб нескольким зданиям и транспортным средствам.