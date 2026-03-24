В ночь на 24 марта ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты режима в западном и центральном Иране

ЦАХАЛ продолжает атаковать цели по всему Ирану: по состоянию на утро, 24 марта, в ходе операции "Рычание льва" поражено более 3000 объектов иранского террористического режима.

В течение прошлой ночи и вчерашнего дня были завершены волны ударов по ракетным площадкам в западном и центральном Иране, а также по штабам в Тегеране.

В частности ВВС при содействии военной разведки (АМАН) завершили масштабную волну ударов по инфраструктуре иранского террористического режима в центре Тегерана.

В ходе атак были поражены несколько центральных штабов, в том числе два штаба разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции, а также штаб министерства разведки Ирана. Параллельно с этим были атакованы склады, использовавшиеся для хранения оружия и систем противовоздушной обороны.

Также в течение ночи военно-воздушные силы атаковали более 50 целей в северном и центральном Иране, включая площадки, использовавшиеся для запуска и хранения баллистических ракет.