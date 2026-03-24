24 марта 2026
последняя новость: 20:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Сирены в центре Израиля. Сообщения о падении обломков в Петах-Тикве и Бней-Браке

Цева адом
Война с Ираном
время публикации: 24 марта 2026 г., 20:40 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 20:59
Сирены в центре Израиля. Ракетный обстрел из Ирана
Yonatan Sindel/Flash90

В 20:40 сирены раннего предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в Гуш-Дане, а-Шароне, Ярконе, Шфеле, Лахише, Самарии.

В спасательные службы поступили сообщения о падении обломков в Бней-Браке и Петах-Тикве. Проверяется информация о том, что Петах-Тикве повреждено здание.

Полицейские Центрального округа, бойцы пограничной полиции (МАГАВ), саперы работают на местах падения фрагментов ракет.

По данным на 20: 58, нет информации о пострадавших.

Израиль
