Сирены в центре Израиля. Сообщения о падении обломков в Петах-Тикве и Бней-Браке

В 20:40 сирены раннего предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в Гуш-Дане, а-Шароне, Ярконе, Шфеле, Лахише, Самарии.

В спасательные службы поступили сообщения о падении обломков в Бней-Браке и Петах-Тикве. Проверяется информация о том, что Петах-Тикве повреждено здание.

Полицейские Центрального округа, бойцы пограничной полиции (МАГАВ), саперы работают на местах падения фрагментов ракет.

По данным на 20: 58, нет информации о пострадавших.