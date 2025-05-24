Эйнав Ценгаукер: "Нетаниягу предпочел продолжать войну, которая убьет заложников"
время публикации: 24 мая 2025 г., 20:06 | последнее обновление: 24 мая 2025 г., 20:24
Эйнав Ценгаукер, мать заложника Матана Ценгаукера, вновь резко раскритиковала премьер-министра Биньямина Нетаниягу, выступая в субботу, 24 мая, от имени семей похищенных.
По ее словам, "Нетаниягу предпочел продолжать войну, которая убьет заложников, вместо соглашения, которое вернет их. Он носит значок, символизирующий борьбу за их возвращение, и объявляет, что хоронит их в туннелях".
Ценгаукар подчеркнула, что "операция в Газе приведет к гибели заложников и наших солдат".
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