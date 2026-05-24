Полиция нашла и вернула собаку, похищенную в районе Латруна
время публикации: 24 мая 2026 г., 12:51 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 12:59
Бойцы пограничной службы и сотрудники полиции вернули владельцу служебную собаку, украденную на автозаправочной станции в районе Латруна.
Заявление о краже поступило 21 мая, после чего были начаты поиски. С помощью записей с камер наблюдения полицейские установили личность подозреваемого, причастного к краже. Позднее его задержали. Собака была найдена у задержанного.
Владелец прибыл в отдел полиции Мигдаль а-Эмека, и ему вернули служебного пса.