Полиция нашла и вернула собаку, похищенную в районе Латруна

Бойцы пограничной службы и сотрудники полиции вернули владельцу служебную собаку, украденную на автозаправочной станции в районе Латруна.

Заявление о краже поступило 21 мая, после чего были начаты поиски. С помощью записей с камер наблюдения полицейские установили личность подозреваемого, причастного к краже. Позднее его задержали. Собака была найдена у задержанного.

Владелец прибыл в отдел полиции Мигдаль а-Эмека, и ему вернули служебного пса.