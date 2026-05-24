x
24 мая 2026
|
последняя новость: 12:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 мая 2026
|
24 мая 2026
|
последняя новость: 12:15
24 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Скандал в "Демократим": аппарат партии пытается контролировать итоги праймериз

Демократим
Выборы 2026
время публикации: 24 мая 2026 г., 11:37 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 11:40
Скандал в "Демократим": аппарат партии пытается контролировать итоги праймериз
Avshalom Sassoni/Flash90

Кандидаты на праймериз в партии "Демократим" требуют отменить поправку к уставу, внесенную руководством партии.

Согласно поправке, руководство партии получит право по своему усмотрению менять место в предвыборном списке двух кандидатов. Как сообщает "Исраэль а-Йом", кандидаты на праймериз утверждают, что целью этих изменений является предоставление главе партии практически неограниченную возможность контролировать формирование предвыборного списка.

"Речь идет о попытке политически уничтожить кандидатов, которые не нравятся руководству партии, например Наора Наркиса или Моше Редмана", - цитирует "Исраэль а-Йом" слова источника в "Демократим". По словам источника, если эта поправки будет утверждена или сохранится, "можно отменить праймериз".

В аппарате партии заявили что "поправка будет применяться в исключительных случаях, когда в отношении кого-то из кандидатов появляется информация, способная бросить тень на партию, как коррупционное прошлое".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 19 мая 2026

Наор Наркис попытался пройти на закрытое женское мероприятие в Герцлии