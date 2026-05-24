ЦАХАЛ опубликовал предупреждение об эвакуации для жителей ливанских деревень

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала предупреждение для жителей ряда населенных пунктов в Ливане. Жителям деревень Машгара, Дейр аз-Захрани, Аш-Шаркия (округ Набатия), Ад-Дуэйр, Килья (западная Бекаа), Сахмар (Западная Бекаа), Забдин (округ Набатия), Набатия ат-Тахта, Араб-Салим и Кфар-Джуз рекомендовано немедленно покинуть свои дома и отойти от населенных пунктов не менее чем на 1000 метров в сторону открытой местности.

"В свете того, что "Хизбалла" нарушила соглашение о прекращении огня, ЦАХАЛ вынужден применить силу. ЦАХАЛ не намерен причинять вам вред, – сказано в этом сообщении. – Заботясь о вашей безопасности, мы призываем вас немедленно покинуть свои дома и отойти от деревень и поселков на расстояние не менее 1000 метров в открытые пространства".

Также в предупреждении сказано: "Каждый, кто находится рядом с боевиками "Хизбаллы", ее объектами и боевыми средствами, подвергает свою жизнь опасности".