Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
ЦАХАЛ опубликовал предупреждение об эвакуации для жителей ливанских деревень

время публикации: 24 мая 2026 г., 14:19 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 14:19
AP Photo/Mohammed Zaatari

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала предупреждение для жителей ряда населенных пунктов в Ливане. Жителям деревень Машгара, Дейр аз-Захрани, Аш-Шаркия (округ Набатия), Ад-Дуэйр, Килья (западная Бекаа), Сахмар (Западная Бекаа), Забдин (округ Набатия), Набатия ат-Тахта, Араб-Салим и Кфар-Джуз рекомендовано немедленно покинуть свои дома и отойти от населенных пунктов не менее чем на 1000 метров в сторону открытой местности.

"В свете того, что "Хизбалла" нарушила соглашение о прекращении огня, ЦАХАЛ вынужден применить силу. ЦАХАЛ не намерен причинять вам вред, – сказано в этом сообщении. – Заботясь о вашей безопасности, мы призываем вас немедленно покинуть свои дома и отойти от деревень и поселков на расстояние не менее 1000 метров в открытые пространства".

Также в предупреждении сказано: "Каждый, кто находится рядом с боевиками "Хизбаллы", ее объектами и боевыми средствами, подвергает свою жизнь опасности".

961-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии