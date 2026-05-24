24 мая 2026
Израиль

"Ликуд" предлагал одному из создателей фильма о бойне 7 октября возглавить кампейн партии

время публикации: 24 мая 2026 г., 13:38 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 13:44
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обращался к специалисту по рекламе Ювалю Горовицу с предложением возглавить предвыборную кампанию "Ликуда".

Об этом сообщает портал Walla. Горовиц был одним из создателей известного документального фильма свидетельств бойни 7 октября. Фильм получил название "фильм кошмаров" и стал одним из сильнейших средств израильской разъяснительной работы в Израиле и за рубежом.

Как сообщает Walla, Горовиц получил это предложение еще до войны "Рычанье льва". Судя по всему, договор между ним и "Ликудом" не состоится.

Горовиц, заместитель генерального директора по креативу в коммерческом отделе телеканала "Решет", призвался на резервистские сборы в пресс-службу ЦАХАЛа в первые дни войны. Позднее он получил знак отличия начальника генерального штаба за свою деятельность в рамках резервистской службы.

